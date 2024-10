Torna la Nations League, ecco le novità nell’Italia di Spalletti

Tempo di lettura 1 minuto

Tempo di sosta per la serie A, ritorna la nazionale azzurra che ha quattro nomi nuovi tra le convocazioni del c.t.

Si fermano i campionati e tornano le nazionali. I club salutano i propri giocatori sperando non ci siano complicazioni per la ripresa tra due settimane. Luciano Spalletti nello scorso weekend ha diramato le sue convocazioni che presentano quattro novità assolute per quanto riguarda la nazionale italiana. Figurano per la prima volta nella lista Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini, questi ultimi due già annunciati a metà settimana scorsa. Il portiere della Juventus sfrutta l’infortunio di Meret per una chiamata che forse già meritava ai tempi del Monza. Per il difensore del Milan una chance guadagnata a suon di ottime prestazioni. Lo ha sottolineato anche il suo allenatore in rossonero Fonseca durante la conferenza stampa prima del match, poi perso, con la Fiorentina. Infine occasione importante per il nuovo prodotto del vivaio romanista e per il terzo Maldini che vestirà la casacca azzurra, protagonisti con i rispettivi club. I match contro Belgio giovedì e Israele lunedì ci diranno a che punto sono loro e il resto del gruppo Italia.

Glauco Dusso