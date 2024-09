Smalling se ne va in Arabia Saudita: addio Roma dopo 5 anni

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore inglese, alle prese da un anno con diversi problemi di natura fisica, lascia definitivamente la Capitale. Ingaggio monstre all’Al-Fayha

E’ ufficiale la cessione di Chris Smalling all’Al-Fayha. Il giocatore inglese, dopo 5 anni di Roma con oltre 150 presenze e una Conference League vinta con José Mourinho in panchina, lascia la Capitale. Andrà a guadagnare 10 milioni di euro l’anno in Arabia Saudita. Questo un estratto del saluto del giocatore tramite i propri social: “[…] E’ stato un onore assoluto. In bocca al lupo per il resto della stagione. Arrivederci, forza Roma”. Se ne va pure in Arabia Saudita, il giovane difensore portoghese Joao Costa per nove milioni di euro. E’ andato all’Al-Ettifaq.

Sandro Caramazza

Fonte foto: gianlucadimarzio.com