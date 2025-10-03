Riecco l’Italia di Gattuso, il CT dirama i convocati e chiama due novità: Nicolussi Caviglia e Cambiaghi

Tempo di lettura 2 minuti

Gli azzurri si ritroveranno a Coverciano a partire da lunedì. Sono 27 i giocatori nella lista di Ringhio per le prossime partite contro Estonia e Israele

C’è qualche novità, precisamente due, nei 27 convocati da Rino Gattuso le prossime partite di qualificazione al Mondiale del 2026. E queste si chiamano: Nicolussi Caviglia e Nicolò Cambiaghi. Il regista della Fiorentina e l’esterno offensivo del Bologna per la prima volta in carriera potranno, dunque, assaporare l’aria e lo spirito della Nazionale maggiore. Un privilegio conquistato grazie alla crescita avuta nell’ultimo anno. L’Italia, dunque, si dota di nuove risorse in vista del doppio delicato impegno di ottobre contro Estonia (si giocherà a Tallinn sabato 11 ottobre) e Israele (match in programma martedì 14 a Udine). Da registrare anche i ritorni di Bryan Cristante e Matteo Gabbia, che mancano in Nazionale, rispettivamente da giugno e ottobre 2024.

I 27 convocati dell’Italia

Nicolussi Caviglia porta geometrie alla Nazionale

Geometrie, calma, intelligenza tattica: sono queste le tre caratteristiche che Nicolussi Caviglia porterà alla Nazionale di Rino Gattuso. Il regista, che in estate si è guadagnato la chiamata della Fiorentina dopo il buonissimo anno a Venezia, per la prima volta rappresenterà l’Italia Maggiore. L’aostano ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, dall’Under 17 fino all’Under 21, e nel dicembre del 2022 ha anche svolto uno stage con Roberto Mancini, allora CT della Nazionale Maggiore. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio della Juventus, è maturato parecchio nell’ultimo anno in Laguna e a Firenze si sta piano piano ambientando. La chiamata di Gattuso potrà e dovrà ulteriormente responsabilizzarlo.

Nicolussi Caviglia

Velocità, dinamismo e imprevedibilità: la prima chiamata per Cambiaghi

Stessa età di Nicolussi Caviglia e prima chiamata in Nazionale Maggiore anche per lui: il 2000 Cambiaghi proverà a dare un’ulteriore soluzione a Gattuso in attacco. Il ragazzo di Monza, che ha conosciuto la Serie A grazie all’Empoli, dalla scorsa stagione gioca al Bologna sotto l’egida di Vincenzo Italiano. Cambiaghi ha interessanti potenzialità: è veloce, scaltro, bravo nell’uno contro uno, ha personalità, anche se sotto porta fatica tanto a trovare la via della rete (un solo gol con la maglia del Bologna). In Nazionale, si giocherà il posto con Mattia Zaccagni, l’altro esterno di sinistra convocato da Gattuso.

Nicolò Cambiaghi

Sandro Caramazza

