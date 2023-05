Monza forse in Europa alla sua prima stagione in Serie A

Il miracolo sportivo potrebbe davvero accadere se le convergenze astrali del calcio si dovessero incrociare nel modo giusto

La squadra brianzola occupa attualmente l’ottavo posto in classifica e questo non le permetterebbe di partecipare ad alcuna coppa europea, ma la situazione della Juventus con alcune pendenze che la riguardano ed un occhio non proprio benevolo della UEFA, potrebbero aprire le porte dell’Europa proprio al Monza del duo Berlusconi/Galliani. Il Presidente UEFA Aleksander Čeferin non vede di buon occhio la Juventus anche e soprattutto per la faccenda della Superlega dalla quale, il club bianconero, non si è mai dissociato. Questo potrebbe influire non poco su un’eventuale decisione che la UEFA dovrà prendere alla chiusura dell’indagine sulle plusvalenze fittizie e le varie vicende inerenti gli stipendi della Juventus. Ovviamente il Monza deve fare bene nelle prossime due ultime partite di campionato e tenere a dovuta distanza Bologna, Torino e Fiorentina (ora a -2), ma la speranza di andare in Europa è tutt’altro che campata in aria.

Fonte foto: ilcittadinomb.it

Luigi A. Cerbara