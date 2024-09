La Roma esonera Daniele De Rossi

Tempo di lettura 1 minuto

Clamorosa, quanto inaspettata, la decisione presa dalla società capitolina e comunicata con una breve nota sul proprio sito ufficiale. Si lavora per il sostituto

A quanto pare l’amore non è bastato a coprire la deficitaria partenza in campionato dei giallorossi a seguito di tre pareggi ed una sconfitta casalinga (con l’Empoli ndr) e l’AS Roma ha preso una decisione sicuramente inaspettata, cogliendo tutti di sorpresa. La nota del club spiega che il provvedimento è arrivato in questo frangente perché si è ancora in un momento utile per poter riprendere il percorso sperato e, naturalmente, nell’interesse della squadra. De Rossi era arrivato lo scorso 16 gennaio in sostituzione dell’esonerato José Mourinho e aveva riportato entusiasmo nei cuori giallorossi, a suon di vittorie e bel gioco, tanto che la società, sulle ali dell’entusiasmo, gli aveva prontamente rinnovato il contratto sino al 30 giugno 2027 ad oltre 3 milioni netti a stagione. Parte ora la caccia al sostituto e tra i papabili ci sarebbero Allegri, Pioli e Sarri, almeno tra gli italiani.

Fonte foto: ilfattoquotidiano.it

Luigi A. Cerbara