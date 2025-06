Il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi

Tempo di lettura 3 minuti

L’ex attaccante di Juventus e Milan avrà l’arduo compito di riportare i rosanero nel massimo campionato italiano

Filippo Inzaghi nelle ultime ore ha assaporato i primi sprazzi della sua nuova avventura: il Palermo. Ieri ha abbracciato circa duemila tifosi nel piazzale dello stadio Barbera mentre oggi è arrivata la presentazione ufficiale. Pippo, dopo la strabiliante promozione con il Pisa della passata stagione, dovrà ripetersi per riportare in Serie A una piazza che manca dal 2017.

Personalmente ritengo che la dirigenza rosanero abbia fatto la scelta giusta. Inzaghi, oltre ad avere uno status importante, è più un gestore rispetto a Dionisi e, proprio per questo, potrà avere più possibilità di far rendere al meglio una rosa importante come quella del Palermo. Lo stesso Pippo, nella presentazione odierna, ha esaltato le qualità dei giocatori rosanero oltre a dire che il suo compito sarà quello di dare fiducia ai suoi ragazzi. Inoltre ha dato uno spunto importante per parlare del suo stile di gioco dicendo che chi non corre resterà in panchina. Questo perché Inzaghi è un allenatore duttile che si adatta principalmente ai giocatori che ha a disposizione. Nelle ultime esperienze ha utilizzato molto la difesa a tre ma, se andiamo più indietro con gli anni, possiamo vedere che ha giocato anche con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Di conseguenza è probabile che l’ex attaccante userà la difesa a 4 vista la probabile rosa a disposizione. Chi non corre resterà in panchina perché il suo è un calcio fatto di pressing ed intensità quindi serviranno molte energie. Rispetto a Dionisi, sarà sicuramente una squadra più pragmatica e concreta che, piuttosto che costruire dal basso, cercherà di sfruttare al meglio le fasce.

Come già detto, Inzaghi arriva sulla panchina delle Aquile con alte aspettative viste le 3 promozioni conquistate (dalla Lega Pro alla B con il Venezia nel 2016-17, dalla B alla Serie A con il Benevento nel 2019-20 e quella di quest’ultima stagione con il Pisa). Inoltre Pippo avrà anche il compito di ricucire il rapporto tra società e tifosi vista la contestazione in occasione dei play-off degli stessi supporter rosanero dati i risultati altalenanti della squadra.

Le previsioni sono senza dubbio positive ma solo il tempo dirà se Inzaghi è ciò che serve al Palermo per tornare in Serie A a distanza di quasi dieci anni.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina