Consigli sul pronostico della gara dell’Italia con l’Irlanda del Nord

Proviamo ad analizzare la gara degli Azzurri, valida per la qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar

L’Italia di Roberto Mancini inaugura il Gruppo C di qualificazione al Mondiale del 2022 sfidando l’Irlanda del Nord. La gara andrà in scena giovedì 25 marzo alle ore 20:45. Teatro dell’incontro lo Stadio Ennio Tardini di Parma.

Gli Azzurri non perdono dal 2018 contro il Portogallo e sono reduci da tre successi consecutivi. Gli uomini del ct di Jesi hanno ben figurato anche in Nations League, dove sono tuttora imbattuti, in attesa della semifinale con la Spagna del prossimo 6 ottobre.

Non si può dire che Immobile e compagni si troveranno di fronte una corazzata. La rappresentativa allenata da Ian Baraclough ha chiuso il proprio gruppo della Lega B di Nations League all’ultimo posto.

IL PRONOSTICO

Gara senza storia quindi al Tardini? Noi pensiamo di sì. Sarà fondamentale partire col piede giusto in queste qualificazioni. Ci sono tanti calciatori che vogliono assicurarsi il pass per Euro 2020, per farlo dovranno ammaliare il ct Mancini con le loro prestazioni. Puntiamo decisi sull’ 1 e su un Over 2,5 (più di due reti segnate nel match), convinti che possa finire in goleada. Ci spingiamo anche oltre, segnalando Ciro Immobile come primo marcatore. Il bomber della Lazio vuole riscattare il momento buio in campionato e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe partire titolare.

Fonte foto: Verde Azzurro Notizie

Marco Fabio Ceccatelli