Consigli sul pronostico della finale di ritorno playoff di serie B

Questa sera va in scena il secondo e ultimo atto dell’inaspettata sfida decisiva per salire in A per quanto riguarda gli spareggi del torneo cadetto. Ecco i nostri suggerimenti per le scommesse su questa gara

Dopo lo 0-1 del Tombolato firmato Di Mariano, Venezia e Cittadella si riaffronteranno nuovamente questa sera per il secondo round della finale playoff di Serie B.

Venezia– Cittadella (questa sera 21.15): Sfida tesissima al Penzo tra Venezia e Cittadella, con i lagunari che partono con il fondamentale vantaggio di una rete a zero. La squadra di Zanetti parte con i favori del pronostico poiché ha più risultati per salire in Serie A, ovvero vittoria, sconfitta con un solo gol di scarto e pareggio (vale anche la miglior posizione finale in regular season). Quanto agli ospiti, invece, ogni calcolo sarebbe superfluo, l’unica soluzione è quella di vincere con almeno due gol in più dell’avversario. Il pronostico, per questa partita, dunque sarà molto aperto con la squadra di Venturato all’arrembaggio per trovare l’immediata via della rete.

Pronostico: MULTIGOL 1-3 (la gara termina con minimo un gol e massimo tre).

Sandro Caramazza