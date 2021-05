Consigli sul pronostico della finale di Europa League

Ultimo atto della seconda competizione continentale: Villarreal e Manchester United si contendono la coppa stasera alle 21. Ecco le nostre dritte per scommettere

Spagna contro Inghilterra, per quella che è l’imperfetta realizzazione della almightiness, l’onnipotenza del calcio inglese. Tre squadre di Sua Maestà all’ultimo atto di Champions ed Europa League, sarebbe stato en plein se il Villarreal non avesse fatto fuori l’Arsenal. Cavani e compagni, invece, hanno mostrato i muscoli a Old Trafford con il 6-2 sulla Roma, volando in finale pur sconfitti 3-2.

Ultimo atto in scena a Danzica, Polonia, allo Stadion Energa che avrebbe dovuto ospitare la finale 2020, poi posticipata a causa della pandemia; già 4 partite ospitate nella città della Pomerania per Euro 2012.



Submarino Amarillo da una parte, Red Devils dall’altra. Interessantissimi gli spunti che ne vengono fuori, perchè da una parte lo United parte strafavorito in rosa e collettivo: solo un City invincibile è riuscito a far di meglio in patria, staccando i cugini di 12 punti.

I valenciani però hanno la grande chance di staccare il pass per la Champions dopo un incolore settimo posto nella Liga. L’aver eliminato il quotatissimo Arsenal sicuramente è altro fattore galvanizzante.



Due maghi delle finali a confronto, uno da calciatore e uno puramente dalla panchina: se Unai Emery è mister Europa League con cinque finali all’attivo (e tre vittorie, il record condiviso con Trapattoni può essere stracciato stasera), il gol all’ultimo secondo nella finale ’98/99 al Bayern Monaco proietta di diritto Ole Gunnar Solskjær tra le leggende degli ultimi atti di Coppa.

IL PRONOSTICO : Manchester United Campione

+ Over 2,5

Andiamo al dunque: Manchester United favorito nei novanta minuti, ma le quote sono scese col passare del tempo quindi non è male nemmeno una Doppia Chance. Molto probabile che si segneranno più di due reti.



Valerio Campagnoli (Foto VerdeAzzurro)