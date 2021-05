Consigli sui pronostici di Premier League, Liga e Bundesliga

Le nostre indicazioni sul weekend del calcio estero in Inghilterra, Spagna e Germania



NEWCASTLE-MANCHESTER CITY (venerdì, ore 21:00)

Festa per il titolo che Guardiola vorrà festeggiare con spensieratezza e valanghe di gol in casa di una squadra già salva da tempo. Pronostico: OVER 3,5 (4 o più gol in tutta la gara)



BURNLEY-LEEDS (sabato, ore 13:30)

A obiettivo stagionale raggiunto, Dyche e Bielsa se la giocheranno a viso aperto, garantendo probabile spettacolo. Pronostico: OVER (3 o più gol in tutta la gara)



TOTTENHAM-WOLVES (domenica, ore 15:05)

La fiammella di speranza Europa League degli Spurs passa da una vittoria “senza se e senza ma” contro un Wolverhampton comodamente dodicesimo. Pronostico: 1 (vittoria del Tottenham)



WBA-LIVERPOOL (domenica, ore 17:30)

I Reds devono difendere quantomeno il quinto posto, con la speranza che il Chelsea scivoli due volte nelle prossime due. Pronostico: 2 (vittoria Liverpool)



EVERTON-SHEFFIELD UNITED (domenica, ore 20:00)

Ancelotti vorrà chiudere con una vittoria in casa una stagione che sembrava promettere meglio dell’anonimo ottavo posto che sta maturando. Pronostico: 1 (vittoria Everton)



ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID (domenica, ore 18:30)

Nel primo dei due “weekend da infarto” in Spagna, il Real va in terra basca per mettere pressione ai cugini a distanza. Pronostico: 2+GOAL (vittoria del Real Madrid, con entrambe le squadre che segnano almeno un gol)



ATLETICO MADRID-OSASUNA (domenica, ore 18:30)

Simeone è padrone del suo destino a 180′ dal termine: la prima missione è battere l’Osasuna undicesimo. Pronostico 1+UNDER (vittoria dell’Atletico Madrid, con 2 o meno gol segnati in tutta la gara)



BARCELLONA-CELTA VIGO (domenica, ore 18:30)

Vincere e sperare in notizie confortanti da Bilbao e Madrid. Il Barça delle mille occasioni perse non vorrà lasciare nulla d’intentato. Pronostico: 1 (vittoria del Barcellona)



GETAFE-LEVANTE (domenica, ore 18:30)

Un classico “pareggio all’italiana” perciò consiglieremo una “X”. Pronostico: X (pareggio)



VILLARREAL-SIVIGLIA (domenica, ore 18:30)

Il Siviglia ha oramai abbandonato le velleità per il titolo. Test interessante per Emery prima della Finale di Europa League. Pronostico: OVER (3 o più gol segnati in tutta la gara)



FRIBURGO-BAYERN MONACO (sabato, ore 15:30)

Passerella d’onore per i campioni in casa di un Friburgo già tranquillamente nono. Pronostico: 2+OVER (vittoria del Bayern Monaco con 3 o più gol segnati in tutta la gara)



AUGUSTA-WERDER BREMA (sabato, ore 15:30)

Match col brivido retrocessione. Augusta a 33, Werder a 31 come il Bielefeld terzultimo. Probabile “corrida”. Pronostico: UNDER (2 o meno gol segnati in tutta la gara)



SCHALKE 04-EINTRACHT FRANCOFORTE (sabato, ore 15:30)

L’Eintracht tenta il penultimo assalto al Borussia Dortmund quarto in casa di uno Schalke derelitto è già retrocesso. Pronostico: 2 (vittoria dell’Eintracht Francoforte)



MAGONZA-BORUSSIA DORTMUND (domenica, ore 18:00)

I gialloneri vanno in casa del Magonza a difendere la quarta piazza Champions appena riconquistata, ma non sarà una passeggiata. Pronostico: 2+GOAL (vittoria del Borussia Dortmund con entrambe le squadra che segnano almeno un gol nella gara)



RB LIPSIA-WOLFSBURG (domenica, ore 20:00)

Il Lipsia vorrà chiudere una stagione al rialzo non regalando nulla a un Wolfsburg che deve ancora aritmeticamente conquistare la qualificazione alla Champions. Pronostico: X



https://comparatore.btsaffiliations.com/passionedelcalcio



Alessandro Sticozzi

Comparatore Quote 3