Consigli sui pronostici delle prossime gare di Serie A e dei campionati esteri

Analizziamo e cerchiamo di pronosticare tutti i match della prossima giornata in Italia e quelli più importanti nel weekend calcistico europeo

Dopo l’ultimo turno di Champions ed Europa League torna il campionato con la ventottesima giornata di Serie A, la quale si aprirà con il match tra Parma e Genoa in programma venerdì alle ore 20:45 e si concluderà con il big match di domenica sera tra Roma e Napoli. Tante le gare interessanti, anche per quanto riguarda Premier League, Bundesliga, Ligue1 e Liga.

PARMA-GENOA (venerdì ore 20:45)

Il Parma, penultimo in classifica, è reduce dalla vittoria in casa contro la Roma. La squadra di D’Aversa venderà cara la pelle, cercando di conquistare punti contro un Genoa distante appena 6 punti dalla zona retrocessione. Pronostico: UNDER 2.5 (Vengono segnati meno di 3 gol)

CROTONE-BOLOGNA (sabato ore 15:00)

Il Crotone, sempre più ultimo in classifica, ospita un Bologna posizionato a metà del tabellone generale e senza grandi ambizioni. La fame degli Squali farà la differenza? Pronostico: 1 & GOAL (Vittoria del Crotone ed entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

SPEZIA-CAGLIARI (sabato ore 18:00)

Match salvezza alle ore 18. Le due squadre sono distanti solo 4 punti e una vittoria degli ospiti avvicinerebbe pericolosamente lo Spezia alla zona retrocessione. Pronostico: X (La partita finisce in parità)

VERONA-ATALANTA (domenica ore 12:30)

Ivan Juric ospita il suo maestro Gianpiero Gasperini. Due squadre che offrono un buon calcio e che necessitano di punti per cullare i propri sogni europei. Difficilmente giocheranno sulla difensiva. Pronostico: GOAL (Entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

JUVENTUS-BENEVENTO (domenica ore 15:00)

La Juve vuole proseguire la sua striscia di vittorie per consolidare il proprio posto tra le prime 4 e perchè no, provare ad infastidire l’Inter nella sua corsa verso lo scudetto. Difficilmente i bianconeri sbagliano questo tipo di partite. Pronostico: 1 & OVER 2.5 (La Juventus vince e vengono segnati più di 3 gol)

SAMPDORIA-TORINO (domenica ore 15:00)

Il Torino cercherà di strappare punti alla Sampdoria per mantenersi fuori dalla zona retrocessione; tuttavia difficilmente i blucerchiati concedono tante occasioni agli avversari. Potrebbe essere una partita povera di goal. PRONOSTICO: UNDER 2.5 (Vengono segnati meno di 3 gol)

UDINESE-LAZIO (domenica ore 15:00)

La Lazio vuole riprendere la sua corsa verso una qualificazione in Champions League, l’Udinese mantenere la sua posizione di classifica relativamente tranquilla. Non potendo contare su difese granitiche, entrambe le squadre potrebbero segnare almeno 1 rete. PRONOSTICO: 2 & GOAL (La Lazio vince ed entrambe le squadre segnano almeno 1 gol)

FIORENTINA-MILAN (domenica ore 18:00)

La Fiorentina vuole dimostrare di saper battere anche le grandi. Il Milan invece vuole tornare alla vittoria per consolidare il secondo posto in classifica e mantenere dietro la Juventus. La fame dei rossoneri potrebbe fare la differenza. PRONOSTICO: 2 (Il Milan vince la partita)

ROMA-NAPOLI (domenica ore 20:45)

Il big match tra giallorossi e azzurri chiuderà la 28° giornata di Serie A. In lotta per un posto in Champions, la qualità delle due squadre potrebbe portare il match a concludersi in parità. PRONOSTICO: X (La partita finisce in parità)

WEST HAM-ARSENAL (domenica ore 16:00)

I padroni di casa cercano i 3 punti per continuare a cullare il sogno europeo, obiettivo minimo stagionale per i Gunners. Entrambe le squadre giocheranno all’attacco e, non avendo difese granitiche, i goal potrebbero fioccare. PRONOSTICO: OVER 2.5 (Vengono segnati più di 3 gol)

BAYERN MONACO-STOCCARDA (sabato ore 15:30)

Il Bayern – sempre più primo in Bundesliga – non può permettersi di perdere punti contro lo Stoccarda, facendo così avvicinare i rivali del Lipsia in classifica. La vittoria dei bavaresi sembra molto probabile. PRONOSTICO: 1 (Il Bayern Monaco vince la partita)

LIONE-PSG (domenica ore 21:00)

L’andamento altalenante dei parigini in questa stagione ha fatto sì che il club perdesse il primato in classifica. Una sconfitta contro il Lione vedrebbe il PSG vedersi sorpassare anche dalla squadra di Rudi Garcia: un evento che la squadra di Pochettino non può permettersi se vuole continuare a sperare nella vittoria del titolo finale. PRONOSTICO: 2 (Il PSG vince la partita)

CELTA VIGO-REAL MADRID (sabato ore 16:15)

Il Real, distante soli 6 punti dalla vetta, farà visita al Celta Vigo, attualmente decimo in classifica. L’enorme differenza di qualità tra le due squadre fa pendere il pronostico tutto dalla parte dei Blancos. PRONOSTICO: 2 & OVER 2.5 (Il Real Madrid vince la partita e vengono segnati più di 3 gol)

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA (domenica ore 21:00)

Complice la partita non troppo difficile del Real contro il Celta Vigo, il Barcellona non può permettersi di perdere punti e vedersi sorpassare dagli acerrimi rivali allenati da Zidane. Nonostante la partita sul campo della Real Sociedad – attualmente quinta – non sia affatto semplice, il Barça dovrebbe riuscire a gettare il cuore al di là dell’ostacolo. PRONOSTICO: 2 (Il Barcellona vince la partita)

