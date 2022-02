Zoff: Gravina propone premio Bearzot alla carriera per i suoi 80 anni

L’ex portiere della Nazionale festeggerà l’ottantesimo compleanno il prossimo 28 febbraio, per lui il presidente della Figc vuole uno speciale riconoscimento

Lunedì prossimo saranno 80 anni di una leggenda del calcio italiano come Dino Zoff, portiere e capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982, nonché ex commissario tecnico degli Azzurri. Per celebrare al meglio questa ricorrenza, il rappresentante pro tempore del nostro calcio, il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha proposto di assegnare a Zoff il premio “Bearzot” alla carriera. L’annuncio è arrivato durante un’intervista insieme proprio all’ex numero uno azzurro, al termine della quale Zoff ha ricevuto anche una maglia celebrativa della vittoria della nazionale ad Euro 2020.

Luca Missori

(Fonte immagine: Lospecialegiornale.it)