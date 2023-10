Zlatan Ibrahimović e AC Milan con la possibilità di tornare insieme

Tempo di lettura 1 minuto

Tra incontri, più o meno pubblici, e smentite di rito, sembra ci sia un dialogo fitto per il ritorno dello svedese in rossonero con un incarico dirigenziale

Aveva destato perplessità ed acceso delle polemiche la visita di Zlatan a Milanello, dopo la bruciante sconfitta nel derby meneghino. Qualcuno aveva apertamente dichiarato che la sua presenza potesse mettere in discussione la leadership di Stefano Pioli. Lo svedese ha anche assistito ad alcune partite casalinghe del Diavolo, ha incontrato il Presidente Gerry Cardinale nel giorno dell’esordio della squadra in Champions e oggi c’è stato un incontro con l’A.D. Furlani. Tutti questi “dettagli” sembrano essere dei piccoli pezzi di un puzzle, di qualcosa di complesso che potrebbe portare ad un suo ritorno in società. Probabilmente non si sta solo testando la possibilità di assegnare un incarico allo svedese ma, soprattutto, si sta cercando di capire quale possa essere il più idoneo. Una figura di raccordo con la squadra? O forse qualcosa di più complesso e “attivo”, anche per andare incontro ad una personalità forte, da protagonista, come quella di Ibra. Il gigante di Malmö sembrava volesse un anno sabbatico, ma, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di restare giù dal palcoscenico così a lungo.

Luigi A. Cerbara