Zielinski l’erede di Milinkovic Savic? La Lazio parla col Napoli

Tempo di lettura meno di un minuto

Sarri ha dato l’OK per il centrocampista polacco, che lui stesso ha già allenato sia ad Empoli che sotto il Vesuvio. E’ lui l’indiziato principale per sostituire il serbo

Piotr Zielinski il possibile erede di Milinkovic Savic, che è molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista polacco, campione d’Italia col Napoli, piace e non poco al suo maestro Maurizio Sarri, l’uomo che ne ha plasmato qualità e tecnica prima all’Empoli e poi proprio al Napoli. Il tecnico della Lazio ha già dato il suo OK. Ora servirà convincere De Laurentiis, che per cedere Zielinski chiede almeno 20 milioni di euro. La richiesta della Lazio è di 15 milioni più bonus. Parti, dunque, non lontanissime.

Sandro Caramazza

Fonte foto: SOS Fanta