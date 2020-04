Zidane: l’allenatore guascone

E’ tornato un anno fa sulla panchina del Real Madrid per riaccendere la fiamma sopita. Dodici mesi dopo ha capito che la squadra è da rifare. Per ricostruire l’equipo de la leyenda, si aggrapperà alla storia madridista degli allenatori-giocatori

Chissà se quando confessò a Don Florentino Pérez che era il momento di riposarsi dallo stress di guidare la squadra più forte del mondo, Zidane già non escludesse il ritorno un giorno. Un marsigliese come lui, in fondo, è stato sempre pronto a tutto nella vita. Così l’unico allenatore nella storia del Real Madrid capace di vincere tre Champions League consecutive, col suo ritorno l’11 marzo di un anno fa, ha modificato la storia contemporanea dell’equipo de la leyenda. In tre direzioni almeno: ha impedito il ricongiungimento tra l’impero “blanco” e il principe Mourinho, ha sottolineato come Don Florentino avesse sbagliato nello scegliere al suo posto figure meno carismatiche, ha infine ricordato come il Real non debba disconoscere la sua storia fatta anche di allenatori – giocatori, i quali hanno contribuito fortemente a scrivere sue memorabili vittorie nel libro d’oro del calcio.

E’ stato un ritorno profiquo? Finora no. E’ la carrellata delle sconfitte che lo dice: una eliminazione in Coppa Campioni un anno fa, una liga perduta, l’eliminazione quest’anno dalla Coppa del Re, il meno due attuale dal Barcellona in classifica, un quarto di finale in salita contro il City di Guardiola, decisamente troppo per dire che Zizou abbia fatto bene a tornare. La sola vittoria in Supercoppa di Spagna 2019, non può bastare. Eppure, eppure la storia è dalla sua parte. I grandi giocatori del Real che poi ne sono diventati allenatori hanno vinto. Se escludiamo José Antonio Camacho, grande terzino madridista ma allenatore sfortunato, per tutti gli altri è stato così.

Zidane guarda tra tutti a Miguel Muñoz e Vicente Del Bosque in grado come lui di vincere la Coppa dalle grandi orecchie. Sì, perché è lì che il Real gli chiede di tornare: sul tetto d’Europa. Lui vecchio leone di Francia e duca di Castiglia, da Don Miguel prenderà la capacità di ricostruire la squadra acquistando giocatori specifici al nuovo gioco: centrocampisti che sanno inserirsi e fare gol. Per questo un tessitore come van de Beek per ora non viene preso in considerazione.

Da Don Vicente, invece, prenderà il sempre erroneamente sottovalutato e al contrario fondamentale concetto della gestione e dell’esaltazione della personalità dei nuovi campioni. Così eviterà il riproporsi di casi “Bale” che ne oscurino l’empatia con la squadra. Oltre alla storia si concentrerà sul reperimento nel mercato di un campionissimo che funga da nuovo Ronaldo, uno come lui insomma: freddo e padrone della situazione. Se Ibrahimovic avesse dieci anni di meno o anche cinque, avrebbe già chiuso il cerchio. Ma un marsigliese come lui troverà, come fanno solo i grandissimi, una soluzione: per provare a vincere la quarta Champions League e superare due dei più grandi allenatori – giocatori della storia del calcio, re Carlo Ancelotti e Sir Bob Paisley. Bonne chance monsieur Zidane, allenatore guascone.

Matteo Quaglini