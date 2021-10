Zenit-Juventus, Allegri punta su de Ligt e Morata. Rientro alle porte per Dybala

In vista del terzo incontro europeo, il tecnico bianconero può contare sul forte centrale olandese e sull’attaccante spagnolo perfettamente recuperati e arruolabili

La Juventus domani sfiderà lo Zenit San Pietroburgo, in vista della terza giornata di Champions League. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive contro Malmö e Chelsea, potrebbero ipotecare già la qualificazione agli ottavi di finale facendo risultato anche in casa dei russi. Massimiliano Allegri ha a disposizione tutti i giocatori, fatta eccezione per Paulo Dybala e Adrien Rabiot (Covid-19). La Joya ritornerà presumibilmente per Inter-Juventus di domenica sera in campionato. Perfettamente recuperati, a detta del mister toscano, sia Matthijs de Ligt che il centravanti spagnolo Alvaro Morata. L’olandese giocherà dal 1′ domani in Zenit-Juventus con Giorgio Chiellini che si accomoderà in panchina. Quanto al Nazionale iberico, potrebbe rivedersi anche lui in campo da titolare con Kulusevski e Bernardeschi alle sue spalle.

Sandro Caramazza