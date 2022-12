Zdeněk Zeman presenta oggi alle 18 a Roma il suo libro autobiografico: “La bellezza non ha prezzo”

Alla Libreria “Libraccio”, nella sede romana in Via Nazionale, il 75enne boemo presenzierà insieme ad alcuni ex calciatori

Siamo sicuri, ma lo sappiamo già bene tutti, che sarà un libro interessante. La carriera di Zeman è stata costellata da tante situazioni anche eclatanti e seppur senza molti titoli conquistati sul campo, ne ha sicuramente conquistati molti sui giornali. E’ stato una voce fuori dal coro e, già solo per questo, andrebbe comunque ammirato e, probabilmente, ringraziato. Stesso trattamento meriterebbe però anche per quanto ha espresso con le sue squadre, il bel calcio, la lealtà sportiva, la ricerca del goal, fonte vera dello spettacolo che il calcio è nato per dare. Ha reso il Foggia una squadra indimenticabile che entusiasmava per la bellezza del calcio che esprimeva. Lui ha infatti sempre perseguito il fine più nobile di questo sport e siamo davvero curiosi di leggere il suo libro. Saranno presenti anche Di Francesco, Di Biagio, Marchegiani, Favalli e Rambaudi e, ovviamente, noi di Passione del Calcio.

Fonte foto: fanpage.it

Luigi A. Cerbara