Zdeněk Zeman lascia la panchina del Pescara per motivi di salute

Tempo di lettura 1 minuto

Obbligata la scelta del boemo, classe ’47, dopo l’operazione coronarica subita solo pochi giorni fa. Adesso ha bisogno di un lungo riposo. Al suo posto il vice Giovanni Bucaro

Una separazione difficile, ma obbligata ed ora anche ufficiale. Ha avuto esito positivo l’intervento subìto il 18 febbraio nella clinica Pierangeli di Pescara e che ha significato per Zdeněk l’impianto di ben 4 bypass coronarici. Questo comporta, però, tempi lunghi per una convalescenza che dovrà essere tranquilla e che richiederà quantomeno alcuni mesi. La conseguenza naturale, almeno a livello professionale è stata quindi quella di lasciare l’incarico di capo allenatore del Pescara calcio. Il rammarico di Zeman è tutto nelle sue parole, con le quali conferma l’amore per il Pescara e per i suoi tifosi ed il dispiacere di dover abbandonare la causa, pur non nascondendo la speranza di poter tornare a vivere quelle emozioni uniche condivise, in passato, con la piazza pescarese.

Fonte foto: ilgiornale.it

Luigi A. Cerbara