Zapata accelera verso il rientro: l’Atalanta ha bisogno dei suoi gol

Il colombiano sta bruciando le tappe e vuole tornare a disposizione entro metà aprile

L’Atalanta non è più la stessa in fase offensiva ed i problemi della squadra sono coincisi con l’assenza per infortunio di Duvan Zapata e la stagione sotto le aspettative di Luis Muriel. Lo stop che sembrava dovesse fermare Duvan fino a fine stagione si sta rivelando meno grave del previsto ed il calciatore vorrebbe rientrare per dare una mano alla squadra che fatica ad incidere in avanti. Il colombiano ha fatto molti progressi ed è tornato a Bergamo dopo la riabilitazione svolta a Siviglia, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo entro fine mese. L’Atalanta spera di poterlo avere a disposizione per il rush finale della stagione, avendo potuto contare su di lui soltanto una volta nel 2022, tra l’altro nel match casalingo perso contro il Cagliari.

Alessandro Fornetti