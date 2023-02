Zaniolo verso la Turchia: trovato l’accordo con il Galatasaray, ora tocca alla Roma

Sembra essersi sbloccata la situazione del giocatore che sta per accordarsi col club di Istanbul dopo i tira e molla della settimana scorsa tra Italia e Inghilterra

La telenovela Zaniolo pare arrivata al capitolo conclusivo. Il calciatore ha accettato l’offerta presentata dal Galatasaray che ha vinto la sfida di mercato con il Fenerbache. Adesso tocca alla Roma valutare se l’offerta presentata dal club turco soddisfi le richieste giallorosse. 20 milioni circa più bonus, è questa la cifra sottoposta ai Friedkin che dovranno capire se accettare o chiedere un rilancio. Per quanto riguarda il calciatore è tutto fatto per 3 milioni a stagione e una clausola rescissoria, come da richiesta, intorno ai 30 milioni di euro. Zaniolo al Galatasaray ritroverebbe una nutrita colonia di ex giocatori di serie A come Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens e Mauro Icardi. Nelle prossime ore si attendono sviluppi sulla trattativa, il calciomercato in Turchia, comunque, chiude mercoledì.

Glauco Dusso