Zaniolo verso la convocazione per il match contro il West Ham

È quanto comunicato ufficialmente dall’Aston Villa che lo vuole in campo per il prossimo incontro di Premier League

Nicolò si è regolarmente allenato con la squadra, comunica il club, ed è quindi disponibile all’eventuale convocazione del Mister. Unai Emery valuterà ovviamente non solo le condizioni fisiche, ma anche quelle mentali del calciatore per decidere se impiegarlo o meno. l’Aston Villa sottolinea anche come il calciatore italiano stia collaborando con la FIGC e le autorità interessate alla vicenda scommesse. Il club è quindi vicino e tutela il proprio calciatore, ma non rilascerà ulteriori dichiarazioni sino alla conclusione del procedimento in corso.

Luigi A. Cerbara