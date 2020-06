Zaniolo, Tonali ed Esposito: l’oro alla ripresa

Tre fulgidi talenti del nostro calcio, che sono tutti in qualche modo, alla ricerca di conferme

Ormai ci siamo, dopo l’aperitivo (leggermente sgasato!) della Coppa Italia, tra poco ricomincerà il campionato e mi voglio soffermare sui tre maggiori talenti che si erano messi in evidenza e che per un modo o per l’altro, sono alla ricerca di conferme.

Zaniolo, fino al 12 gennaio, quando subì quel maledetto infortunio era l’italiano per eccellenza in rampa di lancio; poi è arrivato quel Roma-Juventus col susseguente infortunio: rientrerà dopo circa sette mesi d’inattività e con i postumi di un grave infortunio alle spalle, come rientrerà?

Fino a quella sera Nicolò aveva messo a segno 4 gol in campionato e 2 in Europa League ma oltre i numeri c’era la sensazione di “centralità” che si aveva vedendolo in campo.

La Roma girava attorno a lui, sarà ancora così?

Altro talento alla ricerca di conferme è Sandro Tonali, mi spiego: non ha subito infortuni e non è di certo reduce da prestazioni deludenti, ma il caos in casa Brescia, la retrocessione ad un passo e le continue voci di mercato che lo riguardano, potrebbero portarlo a svolgere un finale di stagione sottotono.

Sarebbe un vero peccato, perché la sua prima stagione in serie A è stata spettacolare: non solo è un titolare fisso, nonostante la giovane età, ma chi ha visto giocare il Brescia sa che è il vero e proprio leader del centrocampo.

La domanda è se sarà in grado di farlo anche in un grande club fin da subito, ma questo è un discorso, ancora prematuro.

L’ultimo talento di cui parliamo è un giovanissimo, scuola Brescia anche lui, ma ora gioca nell’Inter e per un breve periodo sembrava aver stregato Conte.

Sto parlando di Sebastiano Esposito, attaccante diciassettenne che ha saputo mettersi in evidenza e che ha trovato anche il gol con la prima squadra, oltre ad un pugno di prestazioni convincenti.

Il baby attaccante potrà tornare ad essere utile in questo finale di stagione, quando gli impegni saranno troppo attaccati, e potrà nuovamente provare a convincere Conte a dargli un pizzico di spazio in più.

Fonte foto: Trasfertmarket.it

Firma: Alessandro Nardi