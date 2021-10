Zaniolo solo tanta paura: l’infortunio non è grave

Il jolly offensivo della Roma, uscito anzitempo ieri sera all’Allianz Stadium, ha effettuato gli esami strumentali al ginocchio che pare abbiano dato esito negativo

La Juventus continua a non essere amica di Nicolò Zaniolo. Questo il pensiero di molti quando lo hanno visto sedersi per terra e chiedere il cambio durante la sfida di ieri sera. Distorsione al ginocchio e tanta paura. Paura che sembra svanita dopo gli accertamenti effettuati stamattina presto e che hanno evidenziato un trauma di iperflessione che non ha intaccato i legamenti del ginocchio sinistro. Il calciatore sicuramente non ci sarà giovedì in Conference League nella sfida tra Roma e Bodø/Glimt. Qualche speranza in più per il big match contro il Napoli di domenica anche se comunque la situazione, visti i precedenti, andrà trattata con cautela.

Glauco Dusso