Zaniolo chiama l’Italia: “Merito di nuovo la Serie A”

Il centrocampista dell’Aston Villa ha voglia di ritornare a giocare nel campionato nostrano. L’ex Roma boccia però già un club: la Lazio

Nicolò Zaniolo ha parlato ai colleghi del Corriere dello Sport dopo la spedizione americana con la maglia della Nazionale. L’attuale centrocampista dell’Aston Villa ha giocato uno spezzone di partita contro il Venezuela e poi dal primo minuto contro l’Ecuador. L’ex Roma non nasconde la sua voglia di ritornare a giocare in Serie A: “Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Sono un giocatore forte, integro e motivato che ha ancora voglia di spaccare il mondo“. Lo stesso Zaniolo ha poi bocciato un’eventuale arrivo alla Lazio: “Voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile“. Insomma, Zaniolo ha voglia di Serie A. Difatti, il suo minutaggio al momento in Premier League con la maglia dell’Aston Villa è abbastanza misero: appena 611′ in campionato con due gol all’attivo.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Viola News