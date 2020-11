Zaniolo, Castrovilli e soci: gioventù italiana al potere

L’Italia da anni lancia prospetti molto promettenti che in breve tempo dimostrano tutte le loro capacità

I calciatori giovani che anno dopo anno si fanno strada nel panorama europeo sono tanti e l’Italia sotto questo punto di vista, pur non facendo troppo affidamento sulle squadre primavera, è uno dei paesi che fa sbocciare più talenti in assoluto. Già dalla scorsa stagione due giocatori in particolare hanno spiccato il volo e sono entrati nell’elite del nostro calcio: Nicolò Zaniolo della Roma e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il primo si è trasferito nella Capitale nell’ambito dell’operazione Nainggolan-Inter ed ha subito conquistato la stima di tutti, ct della nazionale compreso, per via dei suoi strappi in velocità della sua capacità di abbinare una grande forza fisica a un’ottima tecnica col pallone. Ora è ai box per via del secondo grave infortunio della sua giovane carriera, ma quando si sarà ripreso la sua stella tornerà a splendere sui campi d’Italia. Castrovilli invece dopo il prestito biennale alla Cremonese in Serie B è esploso lo scorso anno con la Fiorentina diventando subito un perno del centrocampo viola; anche in questa stagione, da nuovo numero 10 della squadra, è partito alla grande e vorrà sicuramente continuare così per consacrarsi definitivamente.

Tra i giovani italiani sicuramente da citare c’è Sandro Tonali del Milan, che dopo un’ottima prima stagione di Serie A con la maglia del Brescia sta faticando un pochino a trovare spazio nel centrocampo rossonero ma sarà sicuramente importante nel futuro a breve termine dei rossoneri. Sempre a Milano sponda Inter sta crescendo tantissimo Alessandro Bastoni che la titolarità ormai l’ha acquisita e continua a fare esperienza al fianco di grandi difensori ed in grandi match, come la finale di Europa League di qualche mese fa. Come dimenticarsi infine di Moise Kean, lanciato con grande successo dalla Juventus, che ora gioca e segna in campionato e Champions League con la maglia del Paris-Saint Germain.

Tanti giovani dunque stanno sbocciando o lo faranno presto nel nostro campionato che si dimostra sempre uno tra i floridi da questo punto di vista,

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti