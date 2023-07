Zaha vicino alla Lazio, da limare alcuni dettagli

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante ivoriano, svincolato, potrebbe presto accasarsi al club capitolino in Serie A. C’è ancora qualcosina da sistemare

Possibile colpo Wilfried Zaha per la Lazio. Il centravanti ivoriano, classe 1992, potrebbe presto trasferirsi alla formazione di Maurizio Sarri a parametro zero. Si sta lavorando sull’ingaggio e sulle commissione da dare agli agenti. Al giocatore, la Lazio ha offerto una cifra vicina ai quattro milioni di euro a stagione. Una vita praticamente in Premier League per Zaha tra Manchester United, Cardiff e Crystal Palace. Con la maglia dei londinesi ha segnato 90 gol in 458 partite. Alla Lazio, il giocatore della Costa D’Avorio, con cittadinanza inglese, dovrebbe diventare il vice Ciro Immobile.

Sandro Caramazza

