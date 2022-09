Zagadou firma con lo Stoccarda: niente Serie A

Il difensore ex Borussia Dortmund, in estate, accostato a Roma e Inter ha firmato per un altro club tedesco. Il giocatore era svincolato

Axel Zagadou è un nuovo giocatore dello Stoccarda. Niente Serie A per l’ex Borussia Dortmund che si era liberato a zero dopo il 30 giugno. Era stato anche accostato a Inter e Roma come opportunità low cost. Il club tedesco ne ha approfittato sfruttando il mercato degli svincolati. Zagadou, difensore francese classe 1999, ha firmato un contratto fino al giugno del 2026. Per il ragazzo, cresciuto nelle giovanili del PSG, sarà una nuova avventura in Bundesliga dopo i cinque anni passati tra il muro giallo-nero del Borussia Dortmund.

Sandro Caramazza