Zaffaroni nuovo tecnico dell’Hellas Verona, affiancherà Salvatore Bocchetti

La società scaligera ha annunciato il nome dell’allenatore che guiderà la squadra insieme all’attuale mister che aveva iniziato grazie a una delega

Faccia nuova in casa Hellas. Si tratta di Marco Zaffaroni che da sabato è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra. Di fatto si tratta di una collaborazione tra lui e Bocchetti. Quest’ultimo ha guidato la squadra dopo l’esonero di Cioffi ma non avendo la licenza Uefa Pro è stata necessaria una delega. Zaffaroni, non conosciuto ai grandi palcoscenici, l’anno scorso era sulla panchina del Cosenza dopo un breve periodo al Chievo prima dell’esclusione dal campionato. Non felice l’esperienza in Calabria visto l’esonero dopo sedici turni. Ora la grande occasione, coadiuvato da un giovane di belle speranze come Bocchetti, rimasto al suo posto nonostante il cammino non idilliaco fino alla sosta. Vedremo se l’accoppiata riuscirà a risollevare i gialloblu dalle secche della zona retrocessione.

Glauco Dusso