Young Boys-Roma, Fonseca: “Domani spazio al turn-over, sento la fiducia della società”

Alla vigilia del primo match di Europa League, il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni della stampa: “Sono molto contento di avere in squadra giocatori di esperienza, ma anche giovani come Villar, Carles Perez. Stiamo lavorando molto bene tutti insieme con l’obiettivo di far tornare il club tra uno dei principali in Europa”.

Al fianco di Fonseca è intervenuto anche Villar: “Quest’anno mi sento pronto. Pedro è un fuoriclasse, sembra avere 22 anni”

