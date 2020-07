William Negri: Lo chiamavano carburo

Mitico portiere del Bologna campione d’Italia 1964. Ha giocato dal’48 al’71 con l’Indomita Mantova, la Governolese, il Mantova in tre diversi periodi, il Palermo, il Bagheria, il Bologna, la Lanerossi Vicenza, il Genoa. Dodici volte nazionale italiano. Ha giocato 167 partite in serie A e 77 in B

Se n’è andato ventitre giorni fa William Negri mitico portiere del Bologna campione d’Italia 1964. Ancora oggi, nella via Emilia che brulica e respira calcio tra Bologna e Modena, lo chiamano “carburo”, il soprannome di battaglia. Quand’era piccolo William aiutava il padre in un distributore di benzina e da lì, nello spazio angusto che ospitava le macchine che percorrevano la via mantovana, venne il nomignolo che accompagnerà il ragazzino Negri per tutta la vita. Era, quella in cui viveva William, l’Italia che aveva attraversato la guerra e che ora nell’immediato dopoguerra rinasceva da un conflitto distruttivo che aveva portato la lotta militare fin dentro le strade e le case di paesi e città. Non fu subito amore per la porta, l’ambiente delimitato da due pali, una traversa e una linea bianca, che l’avrebbe fatto diventare prima l’eroe del Prater di Vienna e poi il primo e unico estremo difensore campione d’Italia del Bologna nel dopoguerra.

Il primo amore fu la pallavolo. William giocò i rudimenti della fascinosa palla in aria nei primi anni della gioventù quando il campionato era dominato dalla Robur Ravenna, quasi a confermare che l’Emilia sarebbe stata, per lui mantovano di nascita, la terra promessa. Poi tornò a calcarne i campi quando già il ruolo del portiere era fede incrollabile. Era il 1957 e William Negri giocava tra Palermo, città della ferma militare, e Bagheria in interregionale. Nel mezzo una grande cavalcata nel campionato di pallavolo di serie B, fino agli spareggi per la A.

Tra una schiacciata e un muro, William decise che era nato per fare il portiere. Alto 1,83 cm forte fisicamente e dalle spalle larghe, agile e repentino nel tuffo laterale, coordinato e tempista nelle uscite alte dove volava sicuro, tecnicamente ineccepibile nel bloccare la sfera con la mano destra a tenere il pallone e quella sinistra sopra a fermare e a portare la palla a terra, senza che nessun corsaro dell’area di rigore che di mestiere facesse il centravanti potesse ributtarla in rete.

Il grande William è stato il guardiano del “Piccolo Brasile” come venne ribattezzato dagli affascinanti racconti letterari del football di un tempo, il Mantova di Edmondo Fabbri che scalò il calcio italiano anni ’50 dalla quarta serie alla A. Lì per cinque anni, dal 1958 al 1963, Negri parò con la classe di sempre quella che farà esclamare a pubblico, compagni, avversari: “che parate fai, carburo”. Esordì in serie A contro la Juventus a conferma che i grandi inseguono i grandi. Era il 27 agosto 1961 e nella Torino dell’impero juventino, lo batté dopo 26′ sir John Charles. Dopodiché “carburo” calò la saracinesca e il Mantova del dieci Giagnoni e del nove Sormani pareggiò la prima partita in serie A contro la grande Juventus campione in carica.

Quindici mesi dopo, l’11 novembre 1962, quando già era stato nominato miglior portiere del campionato ’61-’62, divenne l’eroe del Prater nella Vienna non più imperiale. Su quel campo mitico fu all’esordio assoluto simbolo della vittoria che rianimava una nazionale uscita con le ossa rotte e molte botte dal mondiale cileno. I suoi interventi permisero di ritrovare dopo ventisette anni dall’ultimo trionfo in terra austriaca, un successo contro gli eredi un po’ appiccicaticci di Meisl e Sindelar dioscuri austriaci anni ’30. La prima di dodici partite in maglia azzurra. L’infortunio del 1966 gli impedì di partecipare al mondiale della Perfida Albione, sua grazia l’Inghilterra.

Il più grande assolo di William Negri, la sua “parata” più importante nella dolce vita del calcio anni ’60, fu lo scudetto con il Bologna di Fulvio Bernardini. Il 7 giugno 1964 in un Olimpico afoso, il nostro “carburo” fermò con le sue uscite stilose, col suo tuffo laterale tecnicamente perfetto, la Grande Inter appena coronata regina d’Europa. Nessuno gli segnò. Nè Mazzolino, nè il ruvido Milani, nè il velocista Jair, nè Corso, nè tanto meno Giacinto Facchetti, il terzino goleador di Herrera. Di tutte le sue partite, quella fu la più bella. Dopo lo scudetto di dannunziana memoria arrivò l’infortunio del 1966 che lo tenne fermo anche per l’intera stagione ’66-’67. Così Bologna patria dell’estetica calcistica dovette a malincuore rinunciare a quel mantovano che aveva adottato e amato follemente.

William Negri giocò l’anno successivo, il ’68 rivoluzionario, nella grande Lanerossi Vicenza e poi terminò nella sua Mantova nel ’70-’71, dopo che nel ’68-’69 aveva parato per sei partite in serie B nella porta del Genoa padre della patria calcistica italiana. Bagnolo San Vito dov’è nato, Mantova, Bologna, Vicenza, Genova, per sempre e in ogni città William Negri è stato “carburo”.

Fonte foto: la repubblica

Matteo Quaglini