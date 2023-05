West Ham in una finale dopo 47 anni

Il quarto club più titolato di Londra affronterà la Fiorentina il 7 giugno per vedere chi vincerà la Conference League

Il West Ham, in una stagione complicatissima in campionato, batte l’AZ Alkmaar e vola in finale di Conference League dove affronterà la Fiorentina il 7 giugno a Praga. Per il club londinese si tratta della prima finale europea, escludendo quella giocata e vinta nel 1999 della Coppa Intertoto, dal 1975-76, quando gli Hammers persero la Coppa delle Coppe contro l’Anderlecht. Il West Ham, tra i club londinesi, è quarto per titoli conquistati dietro ad Arsenal, Chelsea e Tottenham. Gli Hammers, nella loro storia, hanno conquistato 1 Coppa delle Coppe (1964-65), 3 FA Cup (1963-64, 1974-75 e 1979-80), 1 Supercoppa d’Inghilterra (1964-65).

Appuntamento al 7 giugno per vedere chi vincerà la Conference League.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina