Werner via dal Chelsea? Il Borussia Dortmund ci pensa per il dopo Haland

Werner via dal Chelsea? Il Borussia Dortmund ci pensa per il dopo...

I Blues sono in crisi societaria dopo l’addio di Abramovic. L’attaccante tedesco potrebbe lasciare in estate per fare ritorno nuovamente in Bundesliga

La situazione societaria complicata in casa Chelsea sta spingendo diversi giocatori Blues a guardarsi attorno. Tra questi, anche Timo Werner. L’attaccante della nazionale tedesca, arrivato a Londra nel luglio del 2020 per circa 60 milioni di euro, ha trovato non poche difficoltà con la squadra di Tuchel. In 80 partite, ha siglato appena 19 gol e altrettanti assist, cifre nettamente al di sotto rispetto a quelle mostrate con la maglia del Lipsia. In estate, Werner potrebbe lasciare il Chelsea per ritornare in Bundesliga. Sulle sue tracce c’è il Borussia Dortmund. La futura partenza di Erling Haland sta spingendo i gialloneri sul mercato. Dopo aver puntato sul talentuoso Adeyemi, l’idea è quella di prendere anche un secondo attaccante: Werner può essere la soluzione.

