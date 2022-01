Watford: Pozzo chiama Hodgson per il dopo Ranieri

Dopo più di 20 anni si incrociano di nuovo le strade del patron dell’Udinese e del tecnico inglese, questa volta però in Premier League

E’ di ieri la notizia dell’esonero di Claudio Ranieri dal Watford, dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Norwich. La squadra inglese si trova attualmente al penultimo posto, a quota 14 punti, e per provare a raggiungere la salvezza ha ingaggiato Roy Hodgson come nuovo allenatore. Il presidente del Watford Pozzo ritrova il tecnico inglese dopo più di 20 anni: nel 2001 infatti lo ingaggiò all’Udinese, ora invece non lo costringerà ad emigrare dal suo paese d’origine, ma in cambio gli chiede di far rimanere la sua squadra in Premier League. La salvezza dista solo 2 punti e la stagione è ancora lunga.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)