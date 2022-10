Walace, brutto spavento nella notte: friulano salvo per miracolo

Il centrocampista brasiliano ha avuto un brutto incidente con la propria auto. Macchina che si è cappottata e subito dopo incendiata. Reattivo il ragazzo ad uscire dall’abitacolo

Walace, l’Udinese e il mondo del calcio possono tirare un sospiro di sollievo. La scorsa notte, il centrocampista brasiliano ha rischiato la vita in un incidente autonomo con la propria vettura. Intorno alle 3 di notte, la sua auto si è capottata fuori dalla strada per poi andare in fiamme. Walace ha avuto la prontezza di uscire immediatamente fuori dall’abitacolo evitando il peggio. Dopo il breve ricovero in ospedale, il giocatore è stato subito dimesso tant’è che sarà a disposizione già di mister Sottil. Sicuramente un brutto spavento che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Sandro Caramazza