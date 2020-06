Volevamo un calcio nostalgicamente povero… Eccoci serviti

Fiumi d’inchiostro vengono versati tutti i giorni su giornali e social creando una nenia monotematica che recita: “Che bello che era il pallone quando non giravano tutti questi soldi”



NON È PIÙ DOMENICA… – A forza di desiderarle, le cose, si sa, prima o poi accadono. La Serie A che sta per ripartire, o più diffusamente il mondo del calcio che si sta rimettendo in moto, si sveglia nella “Fase 3” del Covid-19 un po’ più povero, più grigio e più solo. Non era probabilmente ciò che sognavano i nostalgici più inguaribili: quelli che odiano il tintinnio dei milioni di euro, che auspicano il ritorno del ‘pastone‘ domenicale alle 15:00, salvo poi lamentare la scarsa competitività delle nostre in Europa.







IL MONDO NON SI FERMA – Ma il mondo, che va sempre di solito in avanti, solo apparentemente sta tornando indietro causa pandemia e inevitabili postumi. Anche questa è evoluzione: dato che la storia dell’uomo e quella del pallone vanno a braccetto da molto più di un secolo, certamente quest’epoca di disinfettanti e mascherine non esula dal concetto. Indietro non si torna se non col cuore e col pensiero. Nel calcio tristemente poco totale” che vivremo casomai ogni tanto ci si volta di lato. No, non per giocarla in orizzontale come faceva Johan (Crujiff, ndr), bensì per accorgersi che le tribune sono vuote. Si sente solo la voce del mister e quella di compagni e avversari.



Volevate un calcio nostalgicamente più povero? Eccovi serviti. Solo che i più poveri, a conti fatti, siamo rimasti noi che lo guardiamo e sogniamo da fuori.



Fonte Foto: LaStampa.it | CorrieredelloSport



Alessandro Sticozzi