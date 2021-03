Vlahovic: talento viola sempre più in vetrina

La tripletta segnata contro il Benevento durante l’ultima giornata di Serie A ha consegnato definitivamente alla ribalta delle cronache il calciatore serbo

9′, 26′ e 45’+1: sono questi i minuti di gioco nei quali Dusan Vlahovic, talentuoso attaccante della Fiorentina, è andato in gol nella partita disputata contro il Benevento. Reti che gli hanno permesso di eguagliare un record durato quasi sessant’anni, riuscendo a mettere a segno una tripletta in soli 45 minuti di gioco come solo l’Uccellino Kurt Hamrin era riuscito a fare.

Sono già 12 i gol messi a referto dalla punta viola nelle sue 26 apparizioni stagionali di Serie A. Anche 1 assist per l’attaccante serbo, il quale si sta sempre più facendo carico del peso dell’attacco della squadra Viola. Chissà se era questo che sperava l’allora dt dei toscani Pantaleo Corvino, il quale decise di prelevarlo dal Partizan insieme al difensore Milenkovic in una sorta di pacchetto nel quale era quest’ultimo a rappresentare il vero affare dell’operazione.

Eppure, col passare delle stagioni, anche il giovane centravanti ha saputo ritagliarsi il suo spazio, nonostante non tutti gli allenatori passati in questi anni a Firenze abbiano puntato su di lui alla stessa maniera. Molte volte escluso a favore di Patrick Cutrone, è stato con Cesare Prandelli che Vlahovic ha trovato fiducia e un posto fisso in squadra, un’opportunità che il giocatore è stato bravo a cogliere al volo.

Non è un caso che da giorni si parli di un possibile interessamento di Milan e Roma al giocatore, entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante titolare che sostituscia rispettivamente Ibrahimovic e Dzeko. Il contratto di Vlahovic è in scadenza e il serbo si trova davanti al primo grande bivio della sua carriera: sposare il progetto fiorentino o andare a mettere in mostra il proprio talento in una piazza diversa?

Fonti foto: Stopandgoal, SempreMilan, Twitter ACF Fiorentina

Fabrizio Scarfò