Vlahovic-Juventus, gli scenari in campo

La trattativa per portare il serbo al Torino è sempre più vicina alla conclusione, vediamo cosa cambierebbe nel sistema della squadra di Allegri

Dusan Vlahovic è l’argomento di maggior discussione della Serie A, con il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus che si fa sempre più concreto per questa sessione di mercato. In campo l’attaccante serbo, capocannoniere momentaneo del campionato con 17 reti alla pari di Immobile, sarebbe probabilmente la risposta ai problemi in zona offensiva dei bianconeri. Allegri potrebbe cambiare sistema per integrare al meglio Vlahovic, tornando al 3-5-2 o affidandosi ad un 4-2-3-1 con entrambi i sistemi volti ad esaltare la fame di gol del serbo. Con il ritorno alla difesa a tre, Vlahovic farebbe coppia davanti con Dybala che potrebbe fornirgli molti assist vincenti, mentre con il secondo modulo sarebbe supportato alle spalle da Cuadrado, Dybala e uno tra McKennie e Bernardeschi, in attesa del ritorno di Chiesa nella prossima stagione.

Fonte foto: calcioin.it

Alessandro Fornetti