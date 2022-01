Vlahovic e Gosens, soltanto gli ultimi di una lunga schiera: la top-ten degli acquisti più cari di gennaio

Juventus e Inter hanno chiuso per due grandissimi giocatori. La sessione invernale di calciomercato, nonostante l’apparente immobilismo, regala sempre colpi ad effetto

Il mercato invernale è storicamente segnato da un apparente immobilismo. Non è un caso, infatti, che viene comunemente denominato ‘mercato di riparazione’. L’attuale sessione invernale di calciomercato, almeno per quanto riguarda la Serie A, può essere definita come l’eccezione che conferma la regola. Due eccezioni in particolare, ovvero Dusan Vlahovic e Robin Gosens acquistati rispettivamente dalla Juventus e dall’Inter. Due affari complessivamente da 103 milioni di euro (75 il serbo, 28 il tedesco). Alla faccia della crisi pandemica e dell’indebitamento di determinati club. Si tratta però di un immobilismo di facciata poiché la sessione invernale di mercato regala da sempre qualche colpo ad effetto. Vlahovic e Gosens, infatti, sono soltanto gli ultimi di una lunga schiera.

Di seguito, la top-ten degli acquisti più costosi nella storia del mercato invernale di Serie A.

1. Dusan Vlahovic

Si prende immediatamente il primato l’attaccante serbo, Vlahovic. Con ben 75 milioni messi sul piatto dalla Juventus (70 + 5 di bonus), l’ex Fiorentina diventa l’acquisto più costoso della storia del mercato invernale. Tanti soldi per un fenomeno da 20 gol stagionali (17 in Serie A e tre in Coppa Italia).

2. Lucas Paquetá

La medaglia d’argento va invece al brasiliano Paquetá, acquistato dal Milan per 38,40 milioni di euro dal Flamengo. Il centrocampista arrivò in Italia durante la finestra invernale di mercato 2019. Bene nei suoi primi sei mesi in Italia con 17 presenze complessive condite da un gol e due assist. Negativa, invece, la stagione seguente in cui mise a referto solamente un assist in 27 partite stagionali. Tanta classe per il brasiliano ma anche parecchia discontinuità. Oggi si sta ritrovando e anche molto bene al Lione.

3. Dejan Kulusevski e Krzysztof Piatek

Sul gradino più basso del podio, ecco Kulusevski. Il giocatore svedese fu pagato due gennai fa dalla Juventus per 35 milioni di euro dall’Atalanta. Il centrocampista arrivò poi nell’estate del 2020 rimanendo in prestito fino a giugno al Parma. Al momento, pochi sprazzi per lo scandinavo e tanta incostanza. Stessa cifra pagata dal Milan nel gennaio del 2019 per strappare Piatek al Genoa. Il centravanti polacco convinse la dirigenza rossonera a sborsare tutti quei soldi dopo aver realizzato 13 gol nei primi quattro mesi di Serie A con il Grifone. In rossonero, ok i primi sei mesi (11 gol in 21 partite tra campionato e Coppa Italia), poi tanta fatica in quella seguente (5 reti in 20 gare) e trasferimento nel gennaio 2020 all’Hertha Berlino. Oggi, è di nuovo in Italia alla Fiorentina.

4. Robin Gosens

Si posiziona al quarto posto, invece, il neo acquisto dell’Inter Gosens. Il laterale tedesco è stato pagato complessivamente 28 milioni di euro (25 + 3 di bonus) dall’Atalanta. Con la casacca orobica si è distinto come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Europa conquistando anche la maglia della Germania.

5. Christian Eriksen

Alla quinta posizione, si parla ancora di Inter con Eriksen. Lo sfortunato centrocampista danese, oggi fortunatamente in ottime condizioni di salute e presto con una nuova maglia dopo il drammatico episodio del 12 giugno, venne pagato dai nerazzurri 27 milioni di euro. Cifra che l’Inter sborsò al Tottenham nel gennaio del 2020. In Italia, tanta classe, qualche panchina di troppo ma soprattutto uno Scudetto portato a casa.

6. Clarence Seedorf

Si continua con il nerazzurro perché alla sesta casella degli acquisti più costosi di sempre del mercato invernale italiano, c’è Seedorf. Il fuoriclasse olandese venne acquistato dalla Beneamata nel gennaio del 2000 per 24,01 milioni di euro (cambio da lire). Preso dal Real Madrid, in cui vinse una delle sue quattro Champions League in carriera, restò in nerazzurro fino al 2002 quando venne prelevato dai cugini del Milan.

7. Adriano

Altro giro, altro interista: Adriano. La tripla vita all’Inter (2002-04 comproprietà col Parma, 2004-08 e 2008-09), iniziò per il centravanti brasiliano nell’estate del 2001 ma in maniera ufficiale solo nel gennaio del 2004 quando i nerazzurri lo riscattarono dal Parma per 23,40 milioni di euro. Con la maglia nerazzurra, ‘L’imperatore’ scrive bellissime ma anche tristi (per problemi personali) pagine di calcio segnando complessivamente 74 gol in 177 partite.

8. Nicolò Rovella

In questa classifica c’è spazio anche per un giovane dalle belle speranze come Rovella. Il giocatore è stato acquistato dalla Juventus per 23,30 milioni di euro lo scorso gennaio ed è tuttora in prestito al Genoa fino al termine della stagione corrente. Dalla prossima estate, sarà interamente bianconero.

9. Hidetoshi Nakata

I tifosi della Roma sicuramente si ricorderanno di Nakata, arrivato nel gennaio del 2000 dal Perugia per circa 21,69 milioni di euro (cambio da lire). In verità poche luci per il giapponese sotto il Colosseo fatta eccezione per la sfida scudetto del 6 maggio 2001, quando sostituì uno spento Francesco Totti contribuendo alla rimonta giallorossa da 2-0 a 2-2 al Delle Alpi di Torino contro la Juventus.

10. Stanislav Lobotka

Chiude la top-ten degli acquisti più costosi della sessione invernale di calciomercato: Lobotka. Il centrocampista slovacco è stato acquistato dal Napoli nel gennaio del 2020 dal Celta Vigo per 20,90 milioni di euro. Dopo un anno e mezzo difficile, sta trovando spazio e continuità con Luciano Spalletti allenatore.

Sandro Caramazza