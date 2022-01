Vlahovic, Arsenal pronto a presentare offerta alla Fiorentina

I Gunners nelle prossime ore potrebbe affondare per il centravanti della Viola. Pronta un’offerta per giocatore, entourage e club

Il mercato di gennaio potrebbe accendersi con Dusan Vlahovic. Il giocatore (capocannoniere della Serie A con 17 reti insieme ad Immobile) è corteggiato da mezza Europa. L’Arsenal vuole farsi trovare subito pronta per evitare una possibile e rischiosa asta estiva. Ecco perché nelle prossime ore potrebbe arrivare un’offerta per portare il giocatore subito a Londra. Si parla di 70 milioni di euro più un maxi ingaggio per il serbo e una commissione molto pesante da girare all’entourage dell’attaccante. Tra la Fiorentina e Vlahovic, c’è distanza sul rinnovo di contratto. Quindi, ipoteticamente Vlahovic potrebbe lasciare a parametro zero il club del presidente Commisso in estate.

Sandro Caramazza