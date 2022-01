Vlahovic alla Juventus manca poco. La formula dell’affare

L’attaccante serbo è pronto a vestire la maglia bianconera. Accordo ad un passo con la Fiorentina che già sta trovando un suo sostituto

Da Fantamercato a mercato vero e proprio. Tutto vero, Dusan Vlahovic tra poche ore sarà un nuovo giocatore della Juventus. La Fiorentina sta per accettare l’offerta del club bianconero, ormai disposto a portare il fenomeno serbo in quel di Torino. Si parla di 65 milioni di euro più 10 di bonus che hanno soddisfatto le richieste del presidente Rocco Commisso a vendere Vlahovic. Dopo aver rimandato al mittente l’iniziale proposta di 40 milioni più il cartellino di Kulusevski, il club viola ha accettato la seconda offerta solo cash della Juventus. Nel frattempo, la Fiorentina sta trattando con il Basilea per Arthur Cabral, attaccante brasiliano che arriverebbe a Firenze per circa 15 milioni di euro.

Sandro Caramazza