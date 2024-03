Vittorie pesanti ma pareggite: l’Udinese e la salvezza ancora tutta da conquistare

Tempo di lettura 4 minuti

Lunedì la quarta vittoria in campionato per una squadra che poteva essere già salva se non fosse per il suo andamento altalenante

L’Udinese è così, pareggia in casa con la Salernitana e poi va a vincere nella tana della Lazio, infliggendo il colpo decisivo a Maurizio Sarri che da ieri non è più l’allenatore biancoceleste. I friulani sono adesso al primo posto del minicampionato che si è venuto a creare nella zona retrocessione. Davvero una bagarre incredibile negli ultimi 8 posti in classifica. Cioffi e i suoi, però, non possono essere tranquilli. Sono solamente tre i punti che li separano dalla terzultima, quel Frosinone che aveva sorpreso tutti a inizio stagione e che adesso ha iniziato una discesa negativa impensabile.

Perché la società di Pozzo è ancora nelle sabbie mobili? Semplice, non basta battere le grandi per salvarsi, le vittorie valgono sempre tre punti a prescindere dall’avversario. Dopo aver espugnato l’Olimpico diventano solo quattro i successi dell’Udinese in campionato, peggio ha fatto soltanto la Salernitana, ultima, con la miseria di due match vinti. Un ruolino assolutamente da rivedere in quel di Udine.

Certo sono scalpi di lusso quelli presi dai friulani. Milan, Bologna, Juventus e, appunto, Lazio. Sono queste le vittime eccellenti delle zebrette che hanno argomenti per salvarsi proprio grazie a queste imprese, tre ottenute in trasferta tra l’altro, come se la squadra sentisse meno pressione fuori dalla mura amiche.

Senza i 12 punti raggranellati in questi big match la situazione sarebbe stata preoccupante. Una clamorosa pareggite ha frenato non poco l’andamento della compagine, con vittorie sfumate negli ultimi minuti che l’avrebbero portata quasi in zona Europa. Ricordiamo infatti diverse partite con tre punti gettati alle ortiche dopo l’80’. Tra queste quelle casalinghe con Atalanta, Verona, Sassuolo e così via. Sono ben 15 i pari ottenuti dall’Udinese su 28 gare disputate. Una scarsa tenuta mentale costata cara ai bianconeri, anche perché delle squadre che lottano per non scendere in B sono quelli che hanno perso nettamente di meno. Solo 9 le debacle per Cioffi (prima di lui Andrea Sottil) e i suoi ragazzi. La seconda del gruppone da otto che ha meno sconfitte è il Lecce, ma con 13. Dei dati schizofrenici, quasi indecifrabili.

In via di valutazione il valore della guida tecnica. Gabriele Cioffi ancora non convince nella gestione della squadra, nonostante a tratti voglia e gioco si vedano. Alcune scelte che potevano essere azzardate si sono rivelate vincenti. Il cambio portiere per esempio. Molto positivo l’ingresso di Okoye in luogo di Silvestri, entrato in un vortice di negatività con errori clamorosi che sono costati caro, anche l’approdo di Lautaro Giannetti nell’undici titolare, unito all’estremo nigeriano, ha portato più stabilità alla difesa, orfana sino a lunedì scorso di Bijol. Ottimo anche aver tenuto con la mente fredda Perez, praticamente del Napoli a gennaio e poi rimasto a Udine. Insomma il giovane tecnico le qualità le ha, avrà bisogna ancora di un po’ di tempo per trovare quella continuità necessaria per non soffrire così.

Analizzando gli altri elementi si può affermare che la squadra c’è e le individualità pure. Un attaccante di belle speranze come Lucca, dei veterani che sono ancora sul pezzo, Thauvin e Pereyra, con un centrocampo che mostra buona qualità. Un po’ da rivedere forse le fasce e la fase difensiva ma se dovessimo dire una squadra che si salverà l’Udinese è la prima che ci verrebbe in mente. Il campo però delle volte non è dello stesso avviso, soprattutto se i bianconeri continueranno ad andare sull’altalena di una tenuta mentale davvero indecifrabile.

Glauco Dusso