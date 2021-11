Vittorie, entusiasmo e…bevute: il mese incredibile del Como

Con i primi successi di inizio ottobre la società lariana aveva promosso l’iniziativa di offrire le consumazioni nei bar della città, da quel momento la squadra di Giacomo Gattuso non si è più fermata

A volte saper aspettare è difficile ma a volte si rivela la miglior cosa da fare. Il Como lo ha capito nell’ultimo mese. Le prime sei giornate di campionato cadetto avevano visto la formazione allenata da Gattuso racimolare solamente 3 punti. La società non si è persa d’animo confermando la fiducia nei giocatori e nel mister mentre, in altre situazioni, qualcuno preferisce cambiare subito: ultimo esempio il Crotone che un paio di settimane fa ha sollevato dall’incarico l’esordiente Modesto per far affidarsi al più esperto Pasquale Marino.

La pazienza dei comaschi, invece, è stata ripagata. La data della svolta è il 3 ottobre quando il Como va ad espugnare il campo del Brescia, attuale capolista del torneo. Un 4-2 all’ultimo respiro che ha dato il via ad un mese “on fire” per Gattuso e i suoi ragazzi. Arriva la sosta e qualcuno storce il naso visto che la vittoria poteva dare lo slancio necessario per una ripresa immediata.

Niente paura, quando l’Alessandria mette piede al Sinigaglia si trova davanti la stessa squadra rinfrancata nello spirito. 2-0 per i padroni di casa e seconda vittoria consecutiva. La città ritrova così il sorriso e da quel giorno, sull’onda dell’entusiasmo, è partita l’iniziativa che ha fatto il giro delle news soprattutto sul web: al momento del triplice fischio dell’arbitro che sancirà una vittoria del Como, la società offrirà da bere a chi si troverà in un determinato locale. Le attività saranno circa una decina. I locali della città che aderiranno all’iniziativa cambieranno di volta in volta per determinare un effetto sorpresa.

Tutta questa gioia sembrava dover essere destinata a momenti non troppo frequenti. Il Como, invece, ha continuato a macinare punti e avversari. Dopo il pareggio in quel di Ferrara con la Spal ecco la vittoria in casa con il Pordenone (1-0), seguita dal successo di Terni (1-2). Ultimo capitolo prima della sosta sabato scorso, con il roboante 4-1 inflitto tra le mura amiche al malcapitato Perugia che si è dovuto arrendere sotto i colpi della coppia d’attacco formata da La Gumina e Cerri.

Morale della favola: il Como nelle altre sei partite di campionato ha messo insieme cinque vittorie e un pareggio, 16 punti dopo i soli 3 messi insieme nella prima parte. Adesso la classifica vede Giacomo Gattuso e i suoi in piena zona playoff, a 5 punti dalla capolista Brescia e a 4 dalla seconda posizione, occupata attualmente dal Lecce, che varrebbe la promozione diretta in serie A. Siamo ancora agli inizi, questo è chiaro, però è ovvio che sognare per il Como e tutta la città non costa nulla. Dopo la sosta si va a Monza, campo per niente facile. Lì capiremo se anche questa pausa non ha scalfito la voglia di stupire dei giocatori lariani, i cittadini comaschi hanno ancora “sete” di vittorie.

Glauco Dusso