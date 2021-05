Vittoria storica per il Leicester, batte il Chelsea e conquista la sua prima FA Cup

Le Foxes battono i Blues grazie ad un gol di Tielemans nella ripresa e mettono finalmente le mani sulla Coppa d’Inghilterra

Sembrava una maledizione quella del Leicester in FA Cup: quattro finali ed altrettante sconfitte nelle occasioni precedenti. Sabato scorso invece questa maledizione si è spezzata. Le Foxes hanno battuto il Chelsea nell’ultimo atto della Coppa d’Inghilterra a Wembley aggiudicandosi il trofeo per la prima volta nella propria storia.

E’ stata una partita dura, intensa ed equilibrata, giocata davanti a 20.000 spettatori affamati di calcio dopo più di un anno di assenza dagli stadi. Novanta e passa minuti tesi come una corda di violino, al termine dei quali ha vinto non tanto la squadra più forte ma quella che ha saputo capitalizzare al meglio gli episodi a proprio favore, come spesso accade in questi match. Un primo tempo con pochi sussulti, sia da una parte che dall’altra, e una ripresa con molte più emozioni. Il minuto 63 è quello decisivo: Youri Tielemans riceva palla da Thomas e dai 25 metri la mette sotto il sette di destro, là dove Kepa non può mai arrivare. Negli ultimi venti minuti, complici i cambi di Tuchel, il Chelsea sale di tono ed assedia la porta avversaria. Prima l’ex Chilwell colpisce il palo, poi Schmeichel compie un autentico miracolo sulla conclusione ravvicinata di Mount, infine sempre Chilwell trova il gol del pareggio al 90′, ma l’arbitro rivede l’azione al VAR ed annulla giustamente per fuorigioco. In un modo o nell’altro il fortino tirato su dalla squadra di Brendan Rodgers regge e dopo cinque lunghi minuti di recupero il direttore di gara fischia tre volte. Il Leicester dopo quattro finali perse vince la sua prima Fa Cup, giunta quest’anno alla sua edizione numero 140, e affronterà il Manchester City in Community Shield (l’equivalente inglese della Supercoppa italiana).

Dopo la storica vittoria della Premier League nel 2016 il Leicester compie dunque un’altra impresa. Quello di sabato è un successo doppiamente speciale, essendo stato condito con la dedica all’ex presidente Vichai, scomparso in un incidente con l’elicottero nel 2018. Vichai fu l’artefice della vittoria del 2016, suo figlio Aiyawatt invece ha raccolto il testimone e conquistato l’FA Cup. La sua commozione nel festeggiare insieme al resto della squadra resta una delle immagini più belle di questa stagione calcistica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciotoday.it)