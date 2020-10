Vittoria sofferta a Crotone, un super Muriel trascina l’Atalanta

Finisce 2-1 per i bergamaschi in Calabria, doppietta per il colombiano, accorcia Simy e nonostante una buona ripresa i rossoblu non riescono a pareggiare

Riprendere il cammino in campionato. Questo è il pensiero di mister Gasperini che dopo due sconfitte consecutive vuole tornare a fare tre punti in serie A. La trasferta di Crotone, però, non sarà facile visto che la squadra di Stroppa sta piano piano prendendo le misure con la massima serie. Stavolta poco turnover per la Dea, stop forzato di Gosens e de Roon, allora ecco Mojica sulla sinistra e Pasalic al centro con Freuler. Davanti insieme a Gomez ci saranno Malinovksyi e Muriel. Gli Squali, invece, mettono la formazione migliore dopo la positività al Covid di Molina. Coppia offensiva Messias – Simy come di consueto. Arbitra la sfida Dionisi.

Primo tempo

Subito Atalanta col pallino del gioco in mano. Al 5′ palla filtrante di Toloi per Muriel, il diagonale del colombiano finisce a un soffio dalla porta. Punzecchiato il Crotone risponde. Due minuti dopo discesa di Reca il quale arrivato al limite dell’area calcia col sinistro, la sfera è fuori di un nulla. Ribaltamento di fronte, Pasalic imbuca per il solito Muriel che a porta spalancata si fa ipnotizzare da Cordaz che con un prodigio mette in angolo. Al minuto 26 azione fotocopia, stavolta la palla per Muriel è di Malinovskyi, il colombiano in area gira su se stesso e conclude imparabilmente con il destro. Cordaz immobile e Atalanta in vantaggio, 1-0. Alla mezz’ora palla in mezzo di Mojica, confusione in area tra Gomez e un difensore rossoblu, il dieci argentino si ritrova la sfera a pochi metri dalla porta ma la sua conclusione termina addosso al portiere.

Crotone che fa quel che può ma i nerazzurri sono concentrati e vogliosi. Ancora Muriel al 36′ da ottima posizione, Cordaz para con i piedi. E’ il preludio al raddoppio. Freuler per Muriel al limite, l’attaccante controlla è ancora con il destro fa secco l’estremo calabrese, doppietta per il colombiano. Sembra finita ma passa un minuto (40′) e con un azione di sfondamento il Crotone mette Simy davanti a Sportiello, il nigeriano è freddissimo e riapre il match, 2-1. Una partita che pareva indirizzata e invece si va all’intervallo con l’Atalanta in vantaggio di un gol.

Secondo tempo

Subito cambi per il Gasp, fuori Gomez e Muriel dentro Ilicic e Duvan Zapata. Ripresa che inizia sempre con l’Atalanta al comando delle operazioni. Dominio sterile bergamasco e al 63′ clamorosa occasione per Messias che sfrutta un erroraccio di Mojica per ritrovarsi solo davanti a Sportiello. Il numero 30 rossoblu dribbla il portiere ma al momento di concludere rinviene su di lui Freuler che salva tutto.

Al 72′ batte finalmente un colpo l’Atalanta con Ilicic che lancia in campo aperto Malinovskyi che solo di fronte a Cordaz si vede respingere il tiro dall’estremo calabrese. Partita ancora in bilico. Il Crotone ci crede e all’80’ una grande azione porta Reca al cross dalla sinistra, Simy non impatta bene a centro area. Minuto 83, colpo di testa di Zapata che finisce di pochissimo a lato. Atalanta che dopo qualche cambio obbligato per infortunio sembra accusare delle difficoltà. Il più pericoloso è sempre Zapata che anche all’85’ mette fuori di un niente con il destro dal limite dell’area. Alla fine con qualche sofferenza arrivano i tre punti per la Dea che torna alla vittoria.

Il Crotone fa soffrire i nerazzurri e mister Stroppa può essere soddisfatto della prova dei suoi, soprattutto nel secondo tempo. Gasperini ritrova il successo ma dopo una gran prima frazione la sua squadra è calata. Decisivi probabilmente i cambi forzati e gli infortuni di Hateboer e Romero che mettono nei guai la squadra in vista del Liverpool.

Glauco Dusso