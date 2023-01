Violenza sessuale, si aggrava la posizione di Dani Alves

Il brasiliano, in carcere da venerdì, sta vedendo peggiorare la situazione a fronte anche delle registrazioni delle videocamere che sembrano smentire la sua versione

Non finiscono i guai per Dani Alves. Come se non bastasse la carcerazione di pochi giorni fa il suo caso ora sembra peggiorare. Il brasiliano, accusato di violenza sessuale in una discoteca di Barcellona, ha dato diverse versioni dell’accaduto, mostrando una certa confusione a riguardo. Come se non bastasse il video registrato, le telecamere del locale sembrano smentire quanto da lui confessato. La peggiore delle ipotesi diventa quella di una condanna a 12 anni. Adesso Dani Alves vorrebbe essere interrogato di nuovo mentre la ragazza, presunta vittima dell’accaduto, non ha mai cambiato la sua versione. In attesa di nuovi sviluppi nuvoloni neri si addensano sull’ex calciatore che risulterebbe provato dall’esperienza in carcere.

Glauco Dusso