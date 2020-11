Vincere non è l’unica cosa che conta

Di come il risultato sia tanto ma non tutto, soprattutto per i posteri

“Credo di non essere interessato a segnare gol brutti. Lo so, i gol valgono tutti allo stesso modo, ma quelli brutti non mi interessano proprio”. Così parlava Dennis Bergkamp, ex attaccante di Inter, Ajax ed Arsenal. Johann Cruijff invece diceva: “Come allenatore, penso che le mie squadre avrebbero vinto di più se avessi giocato in modo meno avventuroso, ma se le persone dicono che il mio Barcellona giocava il calcio più bello del mondo, io, cosa posso chiedere di più?”. Queste frasi possono sembrare una semplice provocazione intellettuale, ma in realtà riflettono un modo di pensare molto olandese. Loro stessi, gli olandesi, lo ammettono tranquillamente: “A noi interessa giocare bene, dimostrare di essere superiori e far divertire il pubblico. Non siamo cinici come i tedeschi o gli italiani, ci manca l’istinto del killer. Siamo fatti così”.

Decenni e decenni di calcio ci hanno mostrato che non c’è un modo solo per vincere, che allenatori con idee completamente opposte sono stati in grado di tirare su un palmares di tutto rispetto. C’è una terza via però, sempre più rischiosa al giorno d’oggi, ed è quella di chi rifiuta la logica del risultato ad ogni costo. Ancora oggi tutti celebrano l’Olanda del Calcio Totale, ma quella fantastica squadra non vinse nessuna competizione internazionale. Eppure, tutti se la ricordano. Della Germania Ovest e dell’Argentina invece, le due nazionali che batterono gli Orange nelle finali mondiali del 1974 e del 1978, si parla poco o niente. Eppure, conquistarono la coppa. Forse questo è un esempio un po’ estremo, dato che a livello di club quei giocatori vinsero e pure parecchio (alcuni anche da allenatore), ma è altrettanto evidente che la non vittoria del mondiale non abbia cambiato di una virgola l’importanza che la rivoluzione olandese ha avuto per il calcio moderno.

Non è un caso: in ogni sport il vincitore è uno solo, focalizzarsi solo di lui senza dare il giusto valore a quanto mostrato dai “perdenti” impoverisce tremendamente il dibattito. Fa perdere di vista tante sfumature necessarie anche a diventare un vincente. Ecco perché ridurre tutto al risultato è incredibilmente superficiale e semplicistico. Nel calcio italiano di oggi è utopico chiedere ad un allenatore di pensare solo al bel gioco, ma è bello constatare che c’è chi ancora prova ad insegnare calcio, a trasmettere idee, principi, a far divertire il pubblico. Prendiamo l’Atalanta di Gasperini, una squadra che nelle ultime stagioni sta stupendo tutti, pur avendo, sulla carta, meno mezzi rispetto alle big del nostro campionato. In questi anni i ragazzi di Gasp non hanno vinto nulla, ma ve la sentireste di chiamarli perdenti?

Luca Missori

(Fonte immagine: Milanlive.it)