Vincenzo Spadafora fa coming out, la sua commozione in TV

L’ex ministro dello sport sceglie gli studi di “Che tempo che fa” per parlare per la prima volta pubblicamente di un aspetto importante della sua vita privata

“Forse da domani sarò un po’ più felice perchè sarò anche più libero” con queste parole Vincenzo Spadafora conclude il suo intervento di fronte a Fabio Fazio che lo ha intervistato a “Che tempo che fa” in Rai. L’ex ministro è una figura che abbiamo imparato a conoscere soprattutto durante il lockdown per le tematiche riguardanti covid e sport. Ieri per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua omosessualità, trattata anche nel suo libro “Senza riserve. In politica e nella vita”. Grande commozione per lui che ci tiene a sottolineare le sue motivazioni politiche, per tutelare i diritti di coloro che hanno meno possibilità, e religiose, vista la sua grande fede. Il suo augurio è che si ponga fine a tutti i pregiudizi considerando una persona solo per ciò che è e che fa.

Glauco Dusso