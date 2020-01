Vincenzo Scifo: il soldo che non riesce a fare la lira

La storia del centrocampista belga, considerato un vero fenomeno, ma che non è mai riuscito a fiorire completamente

“Non è mai stato un calciatore decisivo, quando rende gioca bene, ma quando non è in giornata è completamente assente”.

Queste sono state le parole di Emiliano Mondonico, che allenò Scifo per due stagioni (1991-’92 e 1992/’93) ai tempi del Torino, eppure guardando i suoi numeri si potrebbe pensare tutt’altro.

Col Torino, ad esempio, ha giocato 62 partite totalizzando 16 gol (9 il primo anno, 7 il secondo) non male per un centrocampista, inoltre ha impreziosito la sua permanenza sotto la “Mole”, vincendo la Coppa Italia nella stagione 1992-’93, in una finale rocambolesca contro la Roma.

Eppure a Torino non si sono mai innamorati di questo talento cristallino, anzi, alla fine i tifosi iniziarono a considerarlo un corpo avulso alla squadra.

I suoi compagni lo vedevano come uno stupendo gioiello, che non si voleva sporcare e questo marchio se lo è portato addosso per tutta la sua carriera, iniziata da giovanissimo.

Nel 1983 fa le sue prime apparizioni nell’Anderlecht ed il mister, nonostante i suoi 17 anni decise di dargli fiducia fin da subito, per il suo talento e per l’attaccamento al Paese.

Scifo, infatti, aveva già rinunciato al passaporto italiano, per scegliere come patria il Belgio.

Perché Vincenzo è figlio di immigrati italiani, suo padre è una “faccia sporca”, non perché sia stato un criminale, tutt’altro, ma era questo il soprannome dispregiativo, con il quale venivano chiamati i minatori.

I suoi amici di giochi lo vedevano come un estraneo, non lo accettavano ed il suo carattere timido non lo aiutava di certo, ma col pallone tra i piedi era tutt’altra musica.

Dalle sue prime partite con l’Anderlecht, tutti gli addetti ai lavori, gli avevano cucito addosso il pesante marchio di predestinato e non a tutti piaceva.

Ptaff, storico portiere belga e suo compagno nell’Anderlecht, disse di non aver intenzione di giocare con un calciatore che aveva paura di spettinarsi.

Arriva il Mondiale del 1986, Scifo, giovanissimo lo gioca da protagonista ed il Belgio raggiunge uno storico quarto posto.

Questo fa si che gli si aprano le porte del campionato italiano, che a quel tempo era il più bello ed il più ambito del mondo, ad acquistarlo è l’Inter, in cambio di 7.5 miliardi.

Come sempre i paragoni si sprecano: qualcuno lo paragona a Rivera, altri dicono che assomigli ad Antognoni.

Platini, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” lo incorona suo erede.

Troppe pressioni, troppe aspettative per questo ventenne, dotatissimo tecnicamente, ma con un carattere ancora tutto da formarsi: 28 partite e 4 gol non bastano.

L’Inter lo cede al Bordeaux, dove rimane solo una stagione, per poi approdare all’Auxerre, dove per due stagioni fece il bello e cattivo tempo sembrando che avesse trovato quella continuità che gli era sempre mancata.

Le porte dell’Italia si aprono di nuovo e torniamo da dove eravamo partiti: il Torino.

Gol, assist, buone prestazioni, ma dopo due anni verrà ceduto, senza neanche troppi rimpianti.

Tornerà di nuovo in Francia, al Monaco, dove veramente sembrò trovare la sua dimensione e concluderà la sua carriera in Belgio e con 4 mondiali giocati.

Per gli amanti del calcio, Scifo, resterà comunque il soldo che non è riuscito a fare la lira.

Fonte foto: calcionews

Firma: Alessandro Nardi