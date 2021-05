Vincenzo Italiano a Sassuolo: una scelta che darebbe continuità al progetto neroverde

Dopo Di Francesco, le poche partite di Maleseani, la parentesi Bucchi-Iachini e De Zerbi, l’attuale allenatore dello Spezia sarebbe il sesto tecnico consecutivo di nazionalità italiana a sedere sulla panchina del club in A

La scelta di Roberto De Zerbi di lasciare il Sassuolo è oramai definitiva. Secondo i principali media sportivi sarà lo Shakhtar Donetsk la nuova casa dell’ex tecnico del Benevento, il quale lascerà vacante la panchina del club neroverde. «È una scelta soffertissima» ha dichiarato quest’ultimo alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria contro il Parma di una settimana fa: «Non sono contento, lo faccio prevalentemente con il cervello. Non penso di poter dare di più a questa squadra. Penso che abbiamo toccato il massimo e magari se verrà un allenatore con la stessa squadra potrà fare meglio, non è detto che si faccia solo peggio».

Come sempre accade nel nostro Paese, sono così cominciate le speculazioni su chi potrebbe sostituirlo il prossimo anno. Sembra tuttavia che i neroverdi siano orientati a offrire un contratto pluriennale a Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia, autore di una stagione strepitosa alla guida delle Aquile culminata con la salvezza. I contatti sono continui e la situazione appare ben impostata per una conclusione positiva. Italiano ha una una clausola da 1 milione di euro, ostacolo tutt’altro che insormontabile per il Sassuolo. Da risolvere invece questioni relative allo staff del tecnico, su cui – per ora – quest’ultimo e la società modenese hanno visioni discordanti. Ecco perché un accordo non è ancora stato definito e lo Spezia crede di avere discrete chances di trattenerlo.

Cosa c’è dietro questa forte convinzione che sta spingendo il Sassuolo ad ingaggiare il tecnico nativo di Karlsruhe? Probabilmente la volontà di dare continuità al progetto che ha portato il club nella massima divisione italiana, un traguardo raggiunto con un altro allenatore originario del Belpaese, Eusebio di Francesco. E’ stato quest’ultimo a centrare la prima, storica promozione in Serie A del Sassuolo – ottenuta nel corso della stagione 2012/2013 – e, appena 2 anni dopo, l’incredibile qualificazione ai preliminari di UEFA Europa League (chiudendo il campionato al sesto posto con 61 punti, record assoluto per la società emiliana fino alla stagione appena terminata, conclusa a quota 62 punti ma in ottava posizione). Dopo l’addio di quest’ultimo, la stagione targata Bucchi prima e Iachini poi non ha portato grandi soddisfazioni, ma ha rappresentato il trampolino di lancio per un nuovo splendido triennio, quello sotto la guida di Roberto De Zerbi. Un cammino durato 3 stagioni e che per pochissimo non si è concluso con la qualificazione alla neonata Conference League, la quale avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di una programmazione certosina che negli anni ha dato grandi soddisfazione alla piazza modenese. Ecco perché Vincenzo Italiano appare la scelta più giusta, quella più coerente e che darebbe maggiore continuità al progetto del Sassuolo.

Fonti foto: 90MIN, TUTTOmercatoWEB.com

Fabrizio Scarfò