Villarreal, ritorna Marcelino. Via Pacheta

Cambio di panchina per il Sottomarino giallo. Ufficiale il ritorno dell’ex allenatore del Marsiglia, che si era dimesso il 20 settembre dal club francese

Il Villarreal cambia allenatore: al posto di Pacheta, ritorna Marcelino. Fatale il non brillante rendimento in Liga per Pacheta, che paga un inizio negativo: Villarreal tredicesimo con 12 punti collezionati in 12 giornate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Nemmeno la vittoria in Europa League contro il Maccabi Haifa ha potuto salvarlo dall’esonero. Ritorna dunque Marcelino, già alla guida del Sottomarino giallo dal gennaio 2013 all’agosto del 2016. La sua ultima esperienza è stata a Marsiglia con dimissioni improvvise lo scorso 20 settembre.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il napolista